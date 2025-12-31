Sunnat Samo - Tog’a-tog’a
|Ijrochi:
|Sunnat Samo
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|81
|Hajmi:
|6.67 MB
|Davomiyligi:
|03:37
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|31-12-2025
Qo'shiq haqida
«Tog’a-tog’a» qo'shig'ini Sunnat Samo ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 31-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 81 marta tinglangan. Sunnat Samo ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Guli sangam», «Hali yoshsan», «Tanimadingmi».
Sunnat Samo - Tog’a-tog’a qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.