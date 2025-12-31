Sunnat Samo - Tog’a-tog’a

Sunnat Samo — Tog’a-tog’a
Ijrochi: Sunnat Samo
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 81
Hajmi: 6.67 MB
Davomiyligi: 03:37
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 31-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Tog’a-tog’a» qo'shig'ini Sunnat Samo ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 31-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 81 marta tinglangan. Sunnat Samo ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Guli sangam», «Hali yoshsan», «Tanimadingmi».

Sunnat Samo - Tog’a-tog’a qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00