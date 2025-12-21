Doniyorbek Qodirberganov - Malak
|Ijrochi:
|Doniyorbek Qodirberganov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|52
|Hajmi:
|4.66 MB
|Davomiyligi:
|02:31
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-12-2025
Qo'shiq haqida
Doniyorbek Qodirberganovning «Malak» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:31, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 21-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 52 marta tinglangan.
Doniyorbek Qodirberganov - Malak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.