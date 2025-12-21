Doniyorbek Qodirberganov - Malak

Doniyorbek Qodirberganov — Malak
Ijrochi: Doniyorbek Qodirberganov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 52
Hajmi: 4.66 MB
Davomiyligi: 02:31
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 21-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Doniyorbek Qodirberganovning «Malak» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:31, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 21-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 52 marta tinglangan.

Doniyorbek Qodirberganov - Malak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00