Feruzbek Rahimov - Suymaganlar
|Ijrochi:
|Feruzbek Rahimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|83
|Hajmi:
|7.63 MB
|Davomiyligi:
|04:09
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-12-2025
Qo'shiq haqida
«Suymaganlar» qo'shig'ini Feruzbek Rahimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:09, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 83 marta tinglangan — bu Feruzbek Rahimovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.
Feruzbek Rahimov - Suymaganlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.