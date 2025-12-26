Feruzbek Rahimov - Suymaganlar

Feruzbek Rahimov — Suymaganlar
Ijrochi: Feruzbek Rahimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 83
Hajmi: 7.63 MB
Davomiyligi: 04:09
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 26-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Suymaganlar» qo'shig'ini Feruzbek Rahimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:09, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 83 marta tinglangan — bu Feruzbek Rahimovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.

Feruzbek Rahimov - Suymaganlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00