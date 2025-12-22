Bunyodjon Boyirov - Xabaring bormi
|Ijrochi:
|Bunyodjon Boyirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|43
|Hajmi:
|6.58 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2025
Qo'shiq haqida
«Xabaring bormi» — Bunyodjon Boyirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 43 marta tinglangan. Bunyodjon Boyirov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Onam mening», «Alloh ko’rib turibdi», «Mushtariy».
Bunyodjon Boyirov - Xabaring bormi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.