Bunyodjon Boyirov - Xabaring bormi

Bunyodjon Boyirov — Xabaring bormi
Ijrochi: Bunyodjon Boyirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 43
Hajmi: 6.58 MB
Davomiyligi: 03:34
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Xabaring bormi» — Bunyodjon Boyirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 43 marta tinglangan. Bunyodjon Boyirov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Onam mening», «Alloh ko’rib turibdi», «Mushtariy».

Bunyodjon Boyirov - Xabaring bormi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00