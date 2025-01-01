Май 2025
101 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Jasurbek Jabborov
Yoshlik
03:10
Nahide Babashlı
Kapalı Yollarım Sana sokaklarım
01:20
Mahliyo
Qaro ko'zim
03:28
Oydin Jorayeva
Sevgi deya
03:30
Mushtariy Zafar
Devona
03:07
Boburbek Arapbaev
Reyhana
02:55
Shoxrux (Ummon) & Madlen
Dona
03:15
Shaxrudiy
Men o'zimni yedim bolam sen bechora bo'lmagin deb (Musofir)
03:56
Shaxrudiy
Musofir dardi
03:56
Muxlisbek Qurbonov
Yuragimning yarmi
01:10
Yagzon & Malika
Oyimcha
00:43
Layli va Majnun
Xasta yurak
03:48
Dilnoza Ismiyaminova
Har kuni sevaman deb aytgin
03:23
Namiq Qasımov
Sənin Qədər
03:55
Zeynep Bastık
Kör Sevdam
03:10
Mirjalol Ne'matov
Boychechagim
03:21
Dilnoz & Shohruhxon
Nima bo'pti (Remix)
03:16
Yorqinxo'ja Umarov
Toshkentda bitta
03:08
Ismail
Sog'inch yomonda
01:24
Ulug'bek Rahmatullayev
Telba
02:57
Afruz
Daydi
03:09
Kuk choy
Isiriq
03:24
Kaniza
Sal aya
02:31
Yagzon
To'kilib
04:27
Sevara Nazarkhan
Topsam
04:50
Gulinur
Jana-Jana
03:21
Elyorbek Meliboyev
Saralab oldik
03:52
AbroBey
Samimiy
02:56
Janob Rasul
Qora bulut
03:38
Umida Odilova
Yonimda qol
02:45
Yorqinxo'ja Umarov & Afruza
Seni Deb
03:12
Shaxrudiy
O'ylama
04:42
Jaloliddin Ahmadaliyev
Man ham gado
03:02
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sinfdosh qiz
03:38
Jaloliddin Ahmadaliyev
Lol etding
02:26
Asadbek Hamdamov
Xatoginam
04:00
Shokir
Millat umidi
03:23
Yagzon
Begoyim
04:14
Jasmin
Jonim (Remix)
02:37
Shokir & Karina
Regulyar
02:10
Jaloliddin Ahmadaliyev
Meni deb oqardi sochlaring ona
06:28
Shaxrudiy
O'tdi sendan zo'rlar ham o'lmayman deb o'ylama
04:42
Xamdam Sobirov & Farrux Raimov
Ippodrom
03:47
Nahide Babashlı
Unutmadım (Akustik)
03:27
Aziza Qobilova
Unutishni istayman (Sherine - Batmana Ansak Uzbek Tilida)
02:38
Sherine
Batmanna Ansak
02:59
Arujan
Djanim
02:57
Nodiraxon Subhonova
Xayr
04:44
Hilola Hamidova
Yonimda bo'l
03:37
Sahar
Sevaman seni qanchalar
04:39
Mahliyo Omon
Seviyorum
00:29
Anvar Sanayev
DOD
04:01
Munisa Rizayeva
Oka
02:34
Jasmin
Yona-yona
03:05
Eldido
Voy Dilam
03:09
Nodiraxon Subhonova
Sog'indim yor, Sog'indim deb aytolmadim
04:06
Nikina
senga
00:30
ABBBOSE
Bale
02:02
Shahnoza Otaboyeva
Keragimsan
03:37
Muhammadziyo Anvarov
Sog'inmadingmi
04:48
Manzura
G'iybatchilar
02:46
Mirjalol Ne'matov & Maryam
Uyga qaytish (feat. Maryam)
03:54
Sherzod Ergashev
Lola
03:14
Oybek Sangin
Yuragim yondi
03:09
Jamshid Sultanov
Nazokat
03:07
Nargiz
Uchrashgandik
03:34
Muzaffar Abduazimov
Shirinliging Shakarliging
03:42
Izzat Shukurov
Yolg'iz
02:54
Samandar
Kapalakcham
03:57
Shaxrudiy
O'ynashmang yigitning omadi bilan
05:09
Zahida
Mario (Cover)
02:56
Yulduz Usmonova
Xotira (Shirin Abdullayeva)
04:13
Otabek Mutalxo'jayev
Bahor
03:31
Milena Madmusayeva
Bevafo (Bivafo)
03:28
Jamshid Ximmatov
Jahonda
00:43
Jaloliddin Ahmadaliyev
Xizmatdamiz
00:56
Jamshid Ximmatov
O'zingsan yorim o'zingsan
00:43
Ismail
Sevgilim
03:21
BEST guruhi
Sog'indim
03:36
Nodiraxon Subhonova
Qo'ymayman
03:41
Xamdam Sobirov
Sog'insang
04:37
Hulkar Abdullayeva
Arzimaymanmi
03:48
Bekzod Haqqiyev
Arazingni qo'y Sarvinoz
03:18
Benom
Befarq (Remake 2025)
02:54
ABBBOSE
Bass yana bass
02:27
Shoxruz (Abadiya) & Otash Xijron
Binafsha
03:49
Ozod Shukurulloyev
Qum Qasr
02:33
Jamshid Ximmatov
Bo'ldi sevmayman deymanu sevarman hamon
00:52
VIA Major
Asal Oyi
03:10
Shoxruz (Abadiya)
Habibi
02:50
Mirjalol Ne'matov
Ichaman
03:37
Elyor To`ychiyev
O'zgarganga o'xshaydi
04:07
Yulduz Usmonova
Topaman
04:36
Isomiddin Nur
Bechora bola
03:48
Sakit Samedov
Кайфуем давай давай
03:01
Mahliyo Omon
Qo'qonda
02:32
FayZee
Bo'lib ozod
02:19
Oybek & Nigora
Yor kelinchak
03:57
Farrux Raimov
O'zingizda bo'lavering
00:53
Jasmin
Sen buni sezmaysanda
01:00
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2025
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00