Ozodbek Nazarbekov - Dekabrning o'ttiz birida
|Ijrochi:
|Ozodbek Nazarbekov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|495
|Hajmi:
|7.18 MB
|Davomiyligi:
|03:54
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-12-2025
Qo'shiq haqida
Ozodbek Nazarbekovning «Dekabrning o'ttiz birida» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 495 marta tinglangan. Ozodbek Nazarbekov ijrosida saytda jami 316 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Meni kuchliroq sev», «Bolam dema Vatanim meni», «Jananim».
Ozodbek Nazarbekov - Dekabrning o'ttiz birida qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.