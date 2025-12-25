Ozodbek Nazarbekov - Dekabrning o'ttiz birida

Ozodbek Nazarbekov — Dekabrning o'ttiz birida
Ijrochi: Ozodbek Nazarbekov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 495
Hajmi: 7.18 MB
Davomiyligi: 03:54
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Ozodbek Nazarbekovning «Dekabrning o'ttiz birida» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 495 marta tinglangan. Ozodbek Nazarbekov ijrosida saytda jami 316 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Meni kuchliroq sev», «Bolam dema Vatanim meni», «Jananim».

Ozodbek Nazarbekov - Dekabrning o'ttiz birida qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00