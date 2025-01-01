Октябрь 2025
248 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Isomiddin Nur
Pari-pari
02:49
Yorqinxo'ja Umarov
Million
03:40
Shoxrux
Tobora
03:13
Munisa Rizayeva
Mish-mish
03:10
Shokir & Sabina Mustaeva
Kechir
02:40
Ilyos Yunusiy
Qarang ona yaqinlarim
03:37
Bunyod Jumaniyozov
Na dijak
03:12
Gulinur
Nishatar
03:40
Adham Soliyev
Xotira
06:23
Shokir & Sabina Mustayeva
Kechir
02:40
Sarvarbek Qudratov
Bevafo
03:21
Kamronbek
Xonimey
03:48
Vostok Band
Oy qiz
03:19
Sevinch Mo'minova & Vohidjon Isoqov
Ishonmayman
03:16
Iskandar Shokalonov
Do'stlarim
04:01
Sevinch Mo'minova & Vohidjon Isoqov
Ishonmayman
03:16
Qodirjon Ahmedov
Ko'rolmaslar
03:28
Yorqinxo'ja Umarov
Million millionlar ichida topganim
03:40
Axror G'ulomov
Tomchi
00:15
Haider Salim
Azizjon Jigarjon Dilay Dilay Dilayde
04:11
Sulaymon Yangiboyev
Muxtoj qilma
04:37
Xamdam Raximov
Qoshingni qarosinan
03:43
Sardor Mirzaliyev
Samiya
02:18
Umrbek Qodirov
I love you
02:15
Ravshan Xasanov
Ey muhabbat
03:45
Farruhbek Matyokubov
Maniki
03:16
Jasurbek Mirzajonov
Suymaganga suykaldim
03:22
Karina
Ayt nega
03:34
Sherali Abdullayev
Эй ёрам
03:06
Sardor Rasulov
Yetolmadim
03:43
Sherzodbek Jonibekov
Dadajon
03:06
Yulduz Usmonova
Onamga aytmang
04:20
Mansurxon Nurmatov
O'zimni qizim
03:23
Janob Rasul
Dada sizni yaxshi ko'raman
03:42
Farrukh Sheikh
Osta-Osta
03:28
Toshpo'lat Matkarimov
Armon
04:23
Ilhomjon Rajabov
Alvido (Cover)
02:54
Sanjarbek Xudoyberdiyev
Sen ketding
02:39
Tasar Tusur
Hamesh peshba
03:34
Husamir Sulaymanov
Sevaveraman
04:30
Sardor Sodikov
Zarina
03:17
Shohruhxon
Bevafo
03:25
Durdona Kurbonova
Dil
03:34
John Nosirov
Gulim
03:50
Yodgor Mirzajonov
Arazlama
02:50
Gulsanam Mamazoitova
Qovun sayli
03:45
Husamir
Sevaveraman
04:30
Muhammadziyo Anvarov
Kuz ertagi
04:25
Shokir
Sodda yurak
03:09
Xusniddin Xakimov
Aka
03:31
Dilmurod Otajonov
Soxta do'stlar
04:05
Mahliyo Omon
Bittasi bor manda
02:44
Khorezmiy
Yonimda yo'qsan
02:30
Muxlisbek Qurbonov
Ketavering
00:59
Jasur Umirov
Lomka
00:35
G'aybulla Tursunov
Quralay
03:01
JAVA
Va'da
03:00
Durbek Xazratov
Ahvolim Chatoq
04:00
Durbek Xazratov
Boymi jonim
03:30
Durbek Xazratov
Sevganim rost
03:45
Shohruhxon & Muhammad Ali Navruzov & J.R.B
Necha bora ketarding (Remix)
02:51
Durbek Xazratov
Ruxsoram
02:58
Durbek Xazratov
Sevgi sharobi
03:13
MajoR
O'rningdan tur
03:00
Gulinur & Isakhadjaev
Tirikman
03:39
Ozodbek Abdukodirov
Onam
04:29
Bojalar
Oyimcha
02:49
Muhammadjon Yusupov (MyBand)
O'ylamaysanmi
02:55
Zuhriddin Sado
Sen yaxshi men yomon
03:30
Ahmadali Bahromov
Men seni sevaman
03:25
Diyora Jafari
Turki Sheroziy
02:13
Yoqutxon Ruslanovna
Elanma
04:09
Ma'murjon Boliyev
Voydoda
03:27
Dilnoz & Shoxrux (Ummon)
Sog'inib
02:43
Xurshid Rasulov
Birovning gulisan
04:32
Otaw
Ishonaman uchrashamiz
02:34
Odilxo'ja Nodirov
Mayda-mayda
03:48
Shahloxonim
Baxting muborak
04:11
San'atxon Ermatova
Aylagach
04:20
Kamila
Oh qarashingdan
03:19
Isakhadjaev
Gaplaring ko'p ekan
03:19
Muzaffar Nishanov
Dadam
04:09
Sardor Mamadaliyev
Biz yurgan ko'chalar vayron bo'ldimi
00:38
Fazliddin Kodirov
Birinchi muhabbatim
03:51
Eziz Nazarov
Onajonim
03:17
Mavluda Asalxo'jayeva
Ayirmasin
04:09
Odilxo'ja
Сoffee
03:21
Sarvinoz Ruziyeva
Chiroyli onam (Guitar version)
04:09
Muhammadziyo Anvarov
Eslaysanmi bilmadim yo yodinga kelmadim
04:25
Husan
Diliman
00:18
Vibentia
In Every Rhythm (Deep house)
02:59
Isomiddin Nur
Go'zallar
03:49
Jamshidjon Xasanov
Indamaysiz
03:40
Osman Navruzov
Nurli Qoraqalpog'im
03:18
Sherali Abdullayev
O'g'illarim
04:46
Oxunjon Jumabayev
Musofir
03:17
Dr.Jan guruhi
Qaro ko'zligim
03:55
Ismail
Kuz
03:40
Jambul Muhammedov
Xayrli tun
03:18
Daniyar Dekambaev & Rustam Goipov
Linda
03:09
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2025
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00