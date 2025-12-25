Barno Homidova - Sevaman sani

Barno Homidova — Sevaman sani
Ijrochi: Barno Homidova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 45
Hajmi: 6.81 MB
Davomiyligi: 03:42
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevaman sani» qo'shig'ini Barno Homidova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 45 marta tinglangan — bu Barno Homidovaning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.

Barno Homidova - Sevaman sani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00