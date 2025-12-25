Barno Homidova - Sevaman sani
|Ijrochi:
|Barno Homidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|45
|Hajmi:
|6.81 MB
|Davomiyligi:
|03:42
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-12-2025
Qo'shiq haqida
«Sevaman sani» qo'shig'ini Barno Homidova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 45 marta tinglangan — bu Barno Homidovaning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.
Barno Homidova - Sevaman sani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.