Narzullo Norov - Adosiman
|Ijrochi:
|Narzullo Norov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|53
|Hajmi:
|6.26 MB
|Davomiyligi:
|03:24
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-12-2025
Qo'shiq haqida
«Adosiman» qo'shig'ini Narzullo Norov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 29-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 53 marta tinglangan — bu Narzullo Norovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Narzullo Norov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mayli bor», «Oyimcha», «Do'stim».
Narzullo Norov - Adosiman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.