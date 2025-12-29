Narzullo Norov - Adosiman

Narzullo Norov — Adosiman
Ijrochi: Narzullo Norov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 53
Hajmi: 6.26 MB
Davomiyligi: 03:24
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Adosiman» qo'shig'ini Narzullo Norov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 29-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 53 marta tinglangan — bu Narzullo Norovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Narzullo Norov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mayli bor», «Oyimcha», «Do'stim».

Narzullo Norov - Adosiman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00