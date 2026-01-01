Январь 2026
84 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Ummon & J.R.B
Manzilsiz yo'llar (Remake)
05:12
Shahzod Qarshiyev
U qanchalar Chiroyli edi
03:01
Milena Madmusayeva
Eslab Eslab
03:56
SSS SABINA
Жаным
00:37
Munisa Rizayeva
Ko'ylagingda atirlar hidi
00:22
Doxxim & Malika Gazieva
Dema
02:54
Shirin Zaitova
Bittasi
03:29
Izzatbek Holiqov
Voy muhabbat
03:08
Zarifjon Safarov
Dunyo
02:51
Nodiraxon Subhonova
Sevaman
03:43
Jahongir Otajonov
Bovaram
03:03
Aysanem Yusupova
Sevgilim
03:33
Janob Rasul & Gulinur
Mers
02:54
Boburbek Arapbaev & Roshka
Duymasi
03:04
Jonibek Saydaliyev
Sevgimni sotganlar
04:26
Mirjalol Ne'matov
Bu dunyo ko'rmaydi
03:03
Ulug'bek Rahmatullayev
Hayot
03:50
Sherzod Ergashev
Muammo yo'q
02:49
Hilola Samirazar
Salom qor
03:15
Yagzon
Ey Dilrabo
03:47
Toir Axmed
O'tdi besh kunlik davronim
03:37
Omar
Hayot bu komediya
02:00
Araik
Вароны
02:45
Manzura
Sevolmadingizmi
03:48
Asrorbek Abduxamidov
Iltimos sabrimni tugatib qo'yma
00:36
Davron Goipov
Quyoshday so'qqabosh edim
05:44
Davron Goipov
Men bir mahallar yosh edim
05:44
Xamdam Sobirov
Nilufar
03:14
Shahzod Qarshiyev
Nima bo'layapti
02:39
Malika Gazieva
Achinmagin ketdi deb
02:51
Muzaffar Mirzarahimov
Jon alam
03:12
Jahongir Ubaydullayev
Atirgul
03:11
Yagzon
Bugun oxiri
02:33
Omar
Vachacha
02:00
SanJay
Qaynonamni qizi
03:01
Yulduz Usmonova
Layli (2026)
04:10
Shokir & Dior
Bo'yin egilmas
02:39
ABBBOSE & Sardor Sulaymonov
Baribir
03:22
Shoxruz (Abadiya)
Hayollar
02:39
Asl Wayne & MASSA & Ditto
VIP
03:19
Yangi trend
Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
04:20
Miri Yusif
Ad Günü
04:08
İrem Derici
Kalbimin Tek Sahibine
03:30
Dj Only
Shalala La La La
04:13
Divane
Söyleyin O Benim Gökyüzüm Güneşim
04:09
Keyvan
Etrin Duyulur Havada
04:04
Nur Ceferli
Yagsin Yagislar
02:34
Elnur Valeh
Qısqanc
04:09
Ferid Sumqayit
Bilmez Idim Dert Verer Sensizlik
03:58
BLOK3
Kusura Bakma
02:53
Zarina
Qo'ydim (Jonim)
03:20
Mavluda Asalxo'jayeva
Ikkimiz
04:24
Imron
Telefon ham jim
03:10
Adezcano
Vodka Vodka Beluga 2.0
01:04
Mzade
Vodka Belluga (Original Mix)
06:13
BLOK3
NAPIYOSUN MESELA (COVER) Turkish Echoes
03:14
BLOK3
NAPIYOSUN MESELA
03:07
Yapay zeka
Sensizlik (Ferid Sumqayit)
03:58
Ferid Sumqayit
Sensizlik
04:23
Ferid Sumqayit
Bilmez Idim Dert Verer (DEEP HOUSE) Sensizlik
03:50
Toir Axmed
Kelmadi
02:25
Toir Axmed
Qopqora qalamqosh edim
00:33
Yulduz Abdullayeva
Unutma
03:52
Shohruhxon
O'yin
02:46
Tohir Mahkamov
Kulganimga ishonmang (New version)
04:38
Bahrom Nazarov
Bonu
02:26
Husan
Dardimga darmonim Onam
03:32
Bolalar
Mani mushukcham, Mani baliqcham
04:00
Tohir Sodiqov
Mani baliqcham
04:00
Oybek Ne'matov
Bizdek bo'lolmaydi
04:04
Xurshidbek Qahhorov
Musofirda
04:01
Oybek va Nigora
Bir dana
03:59
Yangi trend
Kuf suf dam solaman
01:47
Jaloliddin Ahmadaliyev
Chaqirsam
03:51
Ozoda Nursaidova
Lola
03:25
Ismail
Oq libos
03:45
Shohjaxon Rahmiddinov
Qismat
03:25
qarz
harvest
01:48
Bahora
Qizg'onamanda
02:58
Sanjar Usmonov
Sog'inib
03:05
Gulinur & Tolib Musofir
Gulixonim
03:11
Boburbek Arapbaev
Get
03:36
Farrux Xamrayev
Kechir onasi
04:46
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bizni ham shunchaki yaratmagandur
03:31
Главная
»
Архив по годам
»
2026
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00