Omar - Hayot bu komediya
|Ijrochi:
|Omar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 092
|Hajmi:
|3.71 MB
|Davomiyligi:
|02:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-01-2026
Qo'shiq haqida
«Hayot bu komediya» qo'shig'ini Omar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 092 marta tinglangan — bu Omarning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Omar ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Vachacha», «Toshkanli», «Don don ziki».
Omar - Hayot bu komediya qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.