Omar - Hayot bu komediya

Omar — Hayot bu komediya
Ijrochi: Omar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 092
Hajmi: 3.71 MB
Davomiyligi: 02:00
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 21-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Hayot bu komediya» qo'shig'ini Omar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 092 marta tinglangan — bu Omarning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Omar ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Vachacha», «Toshkanli», «Don don ziki».

Omar - Hayot bu komediya qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00