Yagzon - Bugun oxiri

Yagzon — Bugun oxiri
Ijrochi: Yagzon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 313
Hajmi: 4.72 MB
Davomiyligi: 02:33
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Yagzonning «Bugun oxiri» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 313 marta tinglangan. Yagzon ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Oldingidaymas», «Jonim Qara», «Ozgaribsan». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Yagzon - Bugun oxiri qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00