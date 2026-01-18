Yagzon - Bugun oxiri
|Ijrochi:
|Yagzon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|313
|Hajmi:
|4.72 MB
|Davomiyligi:
|02:33
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2026
Qo'shiq haqida
Yagzonning «Bugun oxiri» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 313 marta tinglangan. Yagzon ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Oldingidaymas», «Jonim Qara», «Ozgaribsan». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Yagzon - Bugun oxiri qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.