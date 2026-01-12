Husan - Dardimga darmonim Onam

Husan — Dardimga darmonim Onam
Ijrochi: Husan
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 187
Hajmi: 6.51 MB
Davomiyligi: 03:32
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dardimga darmonim Onam» qo'shig'ini Husan ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:32, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 187 marta tinglangan. Husan ijrosida saytda jami 115 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Binafsha», «Azizam», «Gulim». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Husan - Dardimga darmonim Onam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00