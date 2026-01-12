Husan - Dardimga darmonim Onam
|Ijrochi:
|Husan
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|187
|Hajmi:
|6.51 MB
|Davomiyligi:
|03:32
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-01-2026
Qo'shiq haqida
«Dardimga darmonim Onam» qo'shig'ini Husan ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:32, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 187 marta tinglangan. Husan ijrosida saytda jami 115 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Binafsha», «Azizam», «Gulim». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Husan - Dardimga darmonim Onam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.