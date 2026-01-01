Sanjar Usmonov - Sog'inib
|Ijrochi:
|Sanjar Usmonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|265
|Hajmi:
|5.69 MB
|Davomiyligi:
|03:05
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-01-2026
Qo'shiq haqida
Sanjar Usmonovning «Sog'inib» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 265 marta tinglangan. Sanjar Usmonov ijrosida saytda jami 54 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bevafoyim», «Sevmaganlar», «Indama».
Sanjar Usmonov - Sog'inib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.