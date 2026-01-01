Sanjar Usmonov - Sog'inib

Sanjar Usmonov — Sog'inib
Ijrochi: Sanjar Usmonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 265
Hajmi: 5.69 MB
Davomiyligi: 03:05
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Sanjar Usmonovning «Sog'inib» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 265 marta tinglangan. Sanjar Usmonov ijrosida saytda jami 54 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bevafoyim», «Sevmaganlar», «Indama».

Sanjar Usmonov - Sog'inib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00