Xamdam Sobirov - Nilufar

Xamdam Sobirov — Nilufar
Ijrochi: Xamdam Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 966
Hajmi: 5.97 MB
Davomiyligi: 03:14
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Xamdam Sobirovning «Nilufar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 966 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Xamdam Sobirov - Nilufar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00