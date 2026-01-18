Xamdam Sobirov - Nilufar
|Ijrochi:
|Xamdam Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 966
|Hajmi:
|5.97 MB
|Davomiyligi:
|03:14
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2026
Qo'shiq haqida
Xamdam Sobirovning «Nilufar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 966 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Xamdam Sobirov - Nilufar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.