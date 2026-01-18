Malika Gazieva - Achinmagin ketdi deb
|Ijrochi:
|Malika Gazieva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|174
|Hajmi:
|5.25 MB
|Davomiyligi:
|02:51
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2026
Qo'shiq haqida
Malika Gazievaning «Achinmagin ketdi deb» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 174 marta tinglangan. Malika Gazieva ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Dema», «Tunlari yolg'iz».
Malika Gazieva - Achinmagin ketdi deb qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.