Malika Gazieva - Achinmagin ketdi deb

Malika Gazieva — Achinmagin ketdi deb
Ijrochi: Malika Gazieva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 174
Hajmi: 5.25 MB
Davomiyligi: 02:51
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Malika Gazievaning «Achinmagin ketdi deb» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 174 marta tinglangan. Malika Gazieva ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Dema», «Tunlari yolg'iz».

Malika Gazieva - Achinmagin ketdi deb qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00