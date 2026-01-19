Davron Goipov - Men bir mahallar yosh edim

Davron Goipov — Men bir mahallar yosh edim
Ijrochi: Davron Goipov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 315
Hajmi: 10.54 MB
Davomiyligi: 05:44
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 19-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Davron Goipovning «Men bir mahallar yosh edim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:44, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 315 marta tinglangan. Davron Goipov ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Malikam», «To'xta-to'xta shoshmagin (DjDeM Remix)», «Kerak emas (remix)».

Davron Goipov - Men bir mahallar yosh edim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00