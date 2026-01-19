Davron Goipov - Men bir mahallar yosh edim
|Ijrochi:
|Davron Goipov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|315
|Hajmi:
|10.54 MB
|Davomiyligi:
|05:44
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|19-01-2026
Qo'shiq haqida
Davron Goipovning «Men bir mahallar yosh edim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:44, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 315 marta tinglangan. Davron Goipov ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Malikam», «To'xta-to'xta shoshmagin (DjDeM Remix)», «Kerak emas (remix)».
Davron Goipov - Men bir mahallar yosh edim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.