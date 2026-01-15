Toir Axmed - Kelmadi
|Ijrochi:
|Toir Axmed
|Janrlar:
|Rep, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|613
|Hajmi:
|4.47 MB
|Davomiyligi:
|02:25
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-01-2026
Qo'shiq haqida
«Kelmadi» qo'shig'ini Toir Axmed ijro etgan. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 613 marta tinglangan. Toir Axmed ijrosida saytda jami 16 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qopqora qalamqosh edim», «Kapalagim mani (Soxta)», «O'tdi besh kunlik davronim».
Toir Axmed - Kelmadi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.