Toir Axmed - Kelmadi

Toir Axmed — Kelmadi
Ijrochi: Toir Axmed
Janrlar: Rep, Pop musiqa
Yuklab olindi: 613
Hajmi: 4.47 MB
Davomiyligi: 02:25
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kelmadi» qo'shig'ini Toir Axmed ijro etgan. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 613 marta tinglangan. Toir Axmed ijrosida saytda jami 16 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qopqora qalamqosh edim», «Kapalagim mani (Soxta)», «O'tdi besh kunlik davronim».

Toir Axmed - Kelmadi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Rep» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00