Ferid Sumqayit - Bilmez Idim Dert Verer (DEEP HOUSE) Sensizlik
|Ijrochi:
|Ferid Sumqayit
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 125
|Hajmi:
|7.06 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-01-2026
Qo'shiq haqida
«Bilmez Idim Dert Verer (DEEP HOUSE) Sensizlik» — Ferid Sumqayit ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Turkcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 125 marta tinglangan. Ferid Sumqayit ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bilmez Idim Dert Verer Sensizlik », «Sensizlik», «Senin Yaninda».
Ferid Sumqayit - Bilmez Idim Dert Verer (DEEP HOUSE) Sensizlik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.