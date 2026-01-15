Ferid Sumqayit - Bilmez Idim Dert Verer (DEEP HOUSE) Sensizlik

Ferid Sumqayit — Bilmez Idim Dert Verer (DEEP HOUSE) Sensizlik
Ijrochi: Ferid Sumqayit
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 125
Hajmi: 7.06 MB
Davomiyligi: 03:50
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bilmez Idim Dert Verer (DEEP HOUSE) Sensizlik» — Ferid Sumqayit ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Turkcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 125 marta tinglangan. Ferid Sumqayit ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bilmez Idim Dert Verer Sensizlik », «Sensizlik», «Senin Yaninda».

Ferid Sumqayit - Bilmez Idim Dert Verer (DEEP HOUSE) Sensizlik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00