İrem Derici - Kalbimin Tek Sahibine
|Ijrochi:
|İrem Derici
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|576
|Hajmi:
|6.44 MB
|Davomiyligi:
|03:30
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2026
Qo'shiq haqida
«Kalbimin Tek Sahibine» — İrem Derici ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 576 marta tinglangan. İrem Derici ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Razıyım Ömür Boyu Yalnızlığa», «Yazsın Bana», «Durum Çok Acil».
İrem Derici - Kalbimin Tek Sahibine qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.