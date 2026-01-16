İrem Derici - Kalbimin Tek Sahibine

İrem Derici — Kalbimin Tek Sahibine
Ijrochi: İrem Derici
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 576
Hajmi: 6.44 MB
Davomiyligi: 03:30
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kalbimin Tek Sahibine» — İrem Derici ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 576 marta tinglangan. İrem Derici ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Razıyım Ömür Boyu Yalnızlığa», «Yazsın Bana», «Durum Çok Acil».

İrem Derici - Kalbimin Tek Sahibine qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00