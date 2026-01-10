Oybek va Nigora - Bir dana
|Ijrochi:
|Oybek va Nigora
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|564
|Hajmi:
|7.34 MB
|Davomiyligi:
|03:59
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-01-2026
Qo'shiq haqida
«Bir dana» — Oybek va Nigora ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 564 marta tinglangan. Oybek va Nigora ijrosida saytda jami 97 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yorim», «Yurak», «Kecholmayman». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Oybek va Nigora - Bir dana qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.