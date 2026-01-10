Oybek va Nigora - Bir dana

Oybek va Nigora — Bir dana
Ijrochi: Oybek va Nigora
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 564
Hajmi: 7.34 MB
Davomiyligi: 03:59
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bir dana» — Oybek va Nigora ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 564 marta tinglangan. Oybek va Nigora ijrosida saytda jami 97 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yorim», «Yurak», «Kecholmayman». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Oybek va Nigora - Bir dana qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00