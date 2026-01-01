Gulinur, Tolib Musofir - Gulixonim
|Ijrochilar:
|Gulinur, Tolib Musofir
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 486
|Hajmi:
|5.86 MB
|Davomiyligi:
|03:11
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-01-2026
Qo'shiq haqida
«Gulixonim» — Gulinur va Tolib Musofir ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 486 marta tinglangan. Gulinur ijrosida saytda jami 92 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Jo’ji Qoro», «Juji qara Juji qara», «Jayron». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Gulinur, Tolib Musofir - Gulixonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.