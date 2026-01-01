Gulinur, Tolib Musofir - Gulixonim

Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Ijrochilar: Gulinur, Tolib Musofir
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 486
Hajmi: 5.86 MB
Davomiyligi: 03:11
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Gulixonim» — Gulinur va Tolib Musofir ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 486 marta tinglangan. Gulinur ijrosida saytda jami 92 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Jo’ji Qoro», «Juji qara Juji qara», «Jayron». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Gulinur, Tolib Musofir - Gulixonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00