Asl Wayne, MASSA, Ditto - VIP
|Ijrochilar:
|Asl Wayne, MASSA, Ditto
|Janrlar:
|O'zbek repi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|757
|Hajmi:
|6.11 MB
|Davomiyligi:
|03:19
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2026
Qo'shiq haqida
«VIP» — Asl Wayne, MASSA va Ditto ijrosidagi qo'shiq. Janri: O'zbek repi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 757 marta tinglangan. Asl Wayne ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor yonaman», «O`ynab kul do`stim (G`animat)», «Go’zlaring». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Asl Wayne, MASSA, Ditto - VIP qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.