Asl Wayne, MASSA, Ditto - VIP

Asl Wayne, MASSA, Ditto — VIP
Ijrochilar: Asl Wayne, MASSA, Ditto
Janrlar: O'zbek repi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 757
Hajmi: 6.11 MB
Davomiyligi: 03:19
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«VIP» — Asl Wayne, MASSA va Ditto ijrosidagi qo'shiq. Janri: O'zbek repi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 757 marta tinglangan. Asl Wayne ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor yonaman», «O`ynab kul do`stim (G`animat)», «Go’zlaring». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Asl Wayne, MASSA, Ditto - VIP qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«O'zbek repi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00