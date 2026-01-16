Ferid Sumqayit - Bilmez Idim Dert Verer Sensizlik
|Ijrochi:
|Ferid Sumqayit
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 967
|Hajmi:
|7.29 MB
|Davomiyligi:
|03:58
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2026
Qo'shiq haqida
Ferid Sumqayitning «Bilmez Idim Dert Verer Sensizlik » qo'shig'i. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 967 marta tinglangan — bu Ferid Sumqayitning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Ferid Sumqayit ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bilmez Idim Dert Verer (DEEP HOUSE) Sensizlik», «Sensizlik», «Senin Yaninda».
Ferid Sumqayit - Bilmez Idim Dert Verer Sensizlik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.