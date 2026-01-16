Ferid Sumqayit - Bilmez Idim Dert Verer Sensizlik

Ferid Sumqayit — Bilmez Idim Dert Verer Sensizlik
Ijrochi: Ferid Sumqayit
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 967
Hajmi: 7.29 MB
Davomiyligi: 03:58
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Ferid Sumqayitning «Bilmez Idim Dert Verer Sensizlik » qo'shig'i. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 967 marta tinglangan — bu Ferid Sumqayitning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Ferid Sumqayit ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bilmez Idim Dert Verer (DEEP HOUSE) Sensizlik», «Sensizlik», «Senin Yaninda».

Ferid Sumqayit - Bilmez Idim Dert Verer Sensizlik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00