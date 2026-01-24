Mirjalol Ne'matov - Bu dunyo ko'rmaydi
|Ijrochi:
|Mirjalol Ne'matov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 700
|Hajmi:
|5.64 MB
|Davomiyligi:
|03:03
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-01-2026
Qo'shiq haqida
«Bu dunyo ko'rmaydi» — Mirjalol Ne'matov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 700 marta tinglangan. Mirjalol Ne'matov ijrosida saytda jami 128 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Endi manga gitara», «Bir sher yozdim», «Menga o’xshagani tug’ilmaydi». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Mirjalol Ne'matov - Bu dunyo ko'rmaydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.