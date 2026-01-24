Mirjalol Ne'matov - Bu dunyo ko'rmaydi

Mirjalol Ne'matov — Bu dunyo ko'rmaydi
Ijrochi: Mirjalol Ne'matov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 700
Hajmi: 5.64 MB
Davomiyligi: 03:03
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bu dunyo ko'rmaydi» — Mirjalol Ne'matov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 700 marta tinglangan. Mirjalol Ne'matov ijrosida saytda jami 128 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Endi manga gitara», «Bir sher yozdim», «Menga o’xshagani tug’ilmaydi». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Mirjalol Ne'matov - Bu dunyo ko'rmaydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00