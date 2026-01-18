Jahongir Ubaydullayev - Atirgul
|Ijrochi:
|Jahongir Ubaydullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|91
|Hajmi:
|5.86 MB
|Davomiyligi:
|03:11
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2026
Qo'shiq haqida
«Atirgul» qo'shig'ini Jahongir Ubaydullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 91 marta tinglangan. Jahongir Ubaydullayev ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Nega seni unutolmayman (feat. Jahongir Ubaydullayev)», «Bu shahardan ketaman deb qancha qilmayin harakat», «Mayli jonim». Bu Jahongir Ubaydullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jahongir Ubaydullayev - Atirgul qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.