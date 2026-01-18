Jahongir Ubaydullayev - Atirgul

Jahongir Ubaydullayev — Atirgul
Ijrochi: Jahongir Ubaydullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 91
Hajmi: 5.86 MB
Davomiyligi: 03:11
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Atirgul» qo'shig'ini Jahongir Ubaydullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 91 marta tinglangan. Jahongir Ubaydullayev ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Nega seni unutolmayman (feat. Jahongir Ubaydullayev)», «Bu shahardan ketaman deb qancha qilmayin harakat», «Mayli jonim». Bu Jahongir Ubaydullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Jahongir Ubaydullayev - Atirgul qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00