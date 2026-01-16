Yangi trend - Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
|Ijrochi:
|Yangi trend
|Janr:
|Boshqa
|Yuklab olindi:
|6 308
|Hajmi:
|7.96 MB
|Davomiyligi:
|04:20
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2026
Qo'shiq haqida
«Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)» — Yangi trend ijrosidagi qo'shiq. Janri: Boshqa; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 308 marta tinglangan — bu Yangi trendning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Yangi trend ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Fuku Fuku», «Kuf suf dam solaman», «Ömrüm Deme Ona».
Yangi trend - Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.