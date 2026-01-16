Yangi trend - Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)

Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Ijrochi: Yangi trend
Janr: Boshqa
Yuklab olindi: 6 308
Hajmi: 7.96 MB
Davomiyligi: 04:20
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)» — Yangi trend ijrosidagi qo'shiq. Janri: Boshqa; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 308 marta tinglangan — bu Yangi trendning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Yangi trend ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Fuku Fuku», «Kuf suf dam solaman», «Ömrüm Deme Ona».

Yangi trend - Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Boshqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00