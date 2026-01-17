Yulduz Usmonova - Layli (2026)
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 719
|Hajmi:
|7.68 MB
|Davomiyligi:
|04:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2026
Qo'shiq haqida
Yulduz Usmonovaning «Layli (2026)» qo'shig'i. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 719 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Yulduz Usmonova - Layli (2026) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.