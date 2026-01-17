Yulduz Usmonova - Layli (2026)

Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 719
Hajmi: 7.68 MB
Davomiyligi: 04:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Yulduz Usmonovaning «Layli (2026)» qo'shig'i. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 719 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Yulduz Usmonova - Layli (2026) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00