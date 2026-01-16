Mavluda Asalxo'jayeva - Ikkimiz

Mavluda Asalxo'jayeva — Ikkimiz
Ijrochi: Mavluda Asalxo'jayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 117
Hajmi: 8.1 MB
Davomiyligi: 04:24
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ikkimiz» — Mavluda Asalxo'jayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:24, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 117 marta tinglangan. Mavluda Asalxo'jayeva ijrosida saytda jami 150 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdami», «Yig’layverma Yurak», «Ketding». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Mavluda Asalxo'jayeva - Ikkimiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00