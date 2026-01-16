Mavluda Asalxo'jayeva - Ikkimiz
|Ijrochi:
|Mavluda Asalxo'jayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|117
|Hajmi:
|8.1 MB
|Davomiyligi:
|04:24
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2026
Qo'shiq haqida
«Ikkimiz» — Mavluda Asalxo'jayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:24, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 117 marta tinglangan. Mavluda Asalxo'jayeva ijrosida saytda jami 150 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdami», «Yig’layverma Yurak», «Ketding». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Mavluda Asalxo'jayeva - Ikkimiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.