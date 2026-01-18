Muzaffar Mirzarahimov - Jon alam

Muzaffar Mirzarahimov — Jon alam
Ijrochi: Muzaffar Mirzarahimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 144
Hajmi: 5.89 MB
Davomiyligi: 03:12
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jon alam» — Muzaffar Mirzarahimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 144 marta tinglangan. Muzaffar Mirzarahimov ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Lolajon», «Yuragim Jim», «Eslagin».

Muzaffar Mirzarahimov - Jon alam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00