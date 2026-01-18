Muzaffar Mirzarahimov - Jon alam
|Ijrochi:
|Muzaffar Mirzarahimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|144
|Hajmi:
|5.89 MB
|Davomiyligi:
|03:12
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2026
Qo'shiq haqida
«Jon alam» — Muzaffar Mirzarahimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 144 marta tinglangan. Muzaffar Mirzarahimov ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Lolajon», «Yuragim Jim», «Eslagin».
Muzaffar Mirzarahimov - Jon alam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.