BLOK3 - NAPIYOSUN MESELA

BLOK3 — NAPIYOSUN MESELA
Ijrochi: BLOK3
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 053
Hajmi: 5.76 MB
Davomiyligi: 03:07
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«NAPIYOSUN MESELA» — BLOK3 ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 053 marta tinglangan. BLOK3 ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kusura Bakma», «NAPIYOSUN MESELA (COVER) Turkish Echoes», «Kayıp Kalp (Slowed + reverb)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

BLOK3 - NAPIYOSUN MESELA qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00