Omar - Vachacha

Omar — Vachacha
Ijrochi: Omar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 794
Hajmi: 3.71 MB
Davomiyligi: 02:00
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Vachacha» — Omar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 794 marta tinglangan. Omar ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Hayot bu komediya», «Toshkanli», «Don don ziki».

Omar - Vachacha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00