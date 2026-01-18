Omar - Vachacha
|Ijrochi:
|Omar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 794
|Hajmi:
|3.71 MB
|Davomiyligi:
|02:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2026
Qo'shiq haqida
«Vachacha» — Omar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 794 marta tinglangan. Omar ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Hayot bu komediya», «Toshkanli», «Don don ziki».
Omar - Vachacha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.