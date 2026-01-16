Divane - Söyleyin O Benim Gökyüzüm Güneşim

Divane — Söyleyin O Benim Gökyüzüm Güneşim
Ijrochi: Divane
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 549
Hajmi: 7.65 MB
Davomiyligi: 04:09
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Söyleyin O Benim Gökyüzüm Güneşim» qo'shig'ini Divane ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:09, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 549 marta tinglangan.

Divane - Söyleyin O Benim Gökyüzüm Güneşim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00