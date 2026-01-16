Divane - Söyleyin O Benim Gökyüzüm Güneşim
|Ijrochi:
|Divane
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|549
|Hajmi:
|7.65 MB
|Davomiyligi:
|04:09
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2026
Qo'shiq haqida
«Söyleyin O Benim Gökyüzüm Güneşim» qo'shig'ini Divane ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:09, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 549 marta tinglangan.
Divane - Söyleyin O Benim Gökyüzüm Güneşim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.