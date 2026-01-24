Toir Axmed - O'tdi besh kunlik davronim
|Ijrochi:
|Toir Axmed
|Janrlar:
|Rep, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 079
|Hajmi:
|6.66 MB
|Davomiyligi:
|03:37
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-01-2026
Qo'shiq haqida
Toir Axmedning «O'tdi besh kunlik davronim» qo'shig'i. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 079 marta tinglangan. Toir Axmed ijrosida saytda jami 16 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qopqora qalamqosh edim», «Kapalagim mani (Soxta)», «Bormi og'riq».
Toir Axmed - O'tdi besh kunlik davronim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.