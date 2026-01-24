Toir Axmed - O'tdi besh kunlik davronim

Toir Axmed — O'tdi besh kunlik davronim
Ijrochi: Toir Axmed
Janrlar: Rep, Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 079
Hajmi: 6.66 MB
Davomiyligi: 03:37
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Toir Axmedning «O'tdi besh kunlik davronim» qo'shig'i. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 079 marta tinglangan. Toir Axmed ijrosida saytda jami 16 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qopqora qalamqosh edim», «Kapalagim mani (Soxta)», «Bormi og'riq».

Toir Axmed - O'tdi besh kunlik davronim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Rep» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00