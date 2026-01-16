Keyvan - Etrin Duyulur Havada
|Ijrochi:
|Keyvan
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 523
|Hajmi:
|7.49 MB
|Davomiyligi:
|04:04
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2026
Qo'shiq haqida
Keyvanning «Etrin Duyulur Havada» qo'shig'i. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 523 marta tinglangan.
Keyvan - Etrin Duyulur Havada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.