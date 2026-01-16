Keyvan - Etrin Duyulur Havada

Keyvan — Etrin Duyulur Havada
Ijrochi: Keyvan
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 523
Hajmi: 7.49 MB
Davomiyligi: 04:04
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Keyvanning «Etrin Duyulur Havada» qo'shig'i. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 523 marta tinglangan.

Keyvan - Etrin Duyulur Havada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00