Tohir Sodiqov - Mani baliqcham

Tohir Sodiqov — Mani baliqcham
Ijrochi: Tohir Sodiqov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 166
Hajmi: 7.37 MB
Davomiyligi: 04:00
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Mani baliqcham» — Tohir Sodiqov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 166 marta tinglangan. Tohir Sodiqov ijrosida saytda jami 43 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «U juda ham yosh oyijon», «Shamol», «Popuri 2020». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Tohir Sodiqov - Mani baliqcham qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00