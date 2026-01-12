Tohir Sodiqov - Mani baliqcham
|Ijrochi:
|Tohir Sodiqov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|166
|Hajmi:
|7.37 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-01-2026
Qo'shiq haqida
«Mani baliqcham» — Tohir Sodiqov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 166 marta tinglangan. Tohir Sodiqov ijrosida saytda jami 43 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «U juda ham yosh oyijon», «Shamol», «Popuri 2020». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Tohir Sodiqov - Mani baliqcham qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.