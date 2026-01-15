BLOK3 - NAPIYOSUN MESELA (COVER) Turkish Echoes
|Ijrochi:
|BLOK3
|Janrlar:
|Kaver versiyalar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|658
|Hajmi:
|5.95 MB
|Davomiyligi:
|03:14
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-01-2026
Qo'shiq haqida
BLOK3ning «NAPIYOSUN MESELA (COVER) Turkish Echoes» (kover versiya). Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 658 marta tinglangan. BLOK3 ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Kusura Bakma», «NAPIYOSUN MESELA», «Kayıp Kalp (Slowed + reverb)».
BLOK3 - NAPIYOSUN MESELA (COVER) Turkish Echoes qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.