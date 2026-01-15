BLOK3 - NAPIYOSUN MESELA (COVER) Turkish Echoes

BLOK3 — NAPIYOSUN MESELA (COVER) Turkish Echoes
Ijrochi: BLOK3
Janrlar: Kaver versiyalar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 658
Hajmi: 5.95 MB
Davomiyligi: 03:14
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

BLOK3ning «NAPIYOSUN MESELA (COVER) Turkish Echoes» (kover versiya). Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 658 marta tinglangan. BLOK3 ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Kusura Bakma», «NAPIYOSUN MESELA», «Kayıp Kalp (Slowed + reverb)».

BLOK3 - NAPIYOSUN MESELA (COVER) Turkish Echoes qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Kaver versiyalar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00