Shohruhxon - O'yin
|Ijrochi:
|Shohruhxon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|566
|Hajmi:
|5.1 MB
|Davomiyligi:
|02:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-01-2026
Qo'shiq haqida
«O'yin» qo'shig'ini Shohruhxon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 566 marta tinglangan. Shohruhxon ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mohitabonim», «Qora ko’zlar mani hayron ayladi», «Atirgullar». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Shohruhxon - O'yin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.