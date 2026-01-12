Shohruhxon - O'yin

Shohruhxon — O'yin
Ijrochi: Shohruhxon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 566
Hajmi: 5.1 MB
Davomiyligi: 02:46
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«O'yin» qo'shig'ini Shohruhxon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 566 marta tinglangan. Shohruhxon ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mohitabonim», «Qora ko’zlar mani hayron ayladi», «Atirgullar». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Shohruhxon - O'yin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00