Ferid Sumqayit - Sensizlik

Ferid Sumqayit — Sensizlik
Ijrochi: Ferid Sumqayit
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 621
Hajmi: 8.07 MB
Davomiyligi: 04:23
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Ferid Sumqayitning «Sensizlik» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:23, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 621 marta tinglangan. Ferid Sumqayit ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bilmez Idim Dert Verer Sensizlik », «Bilmez Idim Dert Verer (DEEP HOUSE) Sensizlik», «Senin Yaninda».

Ferid Sumqayit - Sensizlik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00