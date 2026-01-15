Ferid Sumqayit - Sensizlik
|Ijrochi:
|Ferid Sumqayit
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|621
|Hajmi:
|8.07 MB
|Davomiyligi:
|04:23
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-01-2026
Qo'shiq haqida
Ferid Sumqayitning «Sensizlik» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:23, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 621 marta tinglangan. Ferid Sumqayit ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bilmez Idim Dert Verer Sensizlik », «Bilmez Idim Dert Verer (DEEP HOUSE) Sensizlik», «Senin Yaninda».
Ferid Sumqayit - Sensizlik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.