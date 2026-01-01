Май 2026
2 646 треков за месяц.
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Aminzoda
Onam
03:07
Azoda
Tun yarim
02:54
Dili.me
Xayr sevgim
02:15
Imron
Qizim (2026)
03:28
Botir Qodirov
Xorazmlik qizlar
02:35
Ulug'bek Qodirov & Setora guruhi
Sevaman seni
03:34
Rodinskiy
Губами пьяными люблю не говори
01:00
Denis Auto
Я прокачу тебя на KIA
03:06
Gökçe Yaldız
Gitme
03:36
BYTANAT
Сүйген адам
02:23
Saltanat A.E
Ойлаймын
02:22
Ясна Белова & Артем Крес
Между нами огонь
01:00
Султан Лагучев
Я вас любил
00:46
Ingvar
А я люблю бесстыжую
01:50
Sadraddin
Түсін мені (AI Кавер)
01:01
SERC
SEN YOKSUN DİYE
03:43
Ruslan
Эх Ваня
01:39
Aira V
Мне бы снова к тебе
02:13
Свои Люди
Душа поёт
01:16
DJ Serzh
До самого края
03:49
DM-STUDIO
Ещё поживу
01:08
Свят
К тебе
01:24
TATITERA
Endi yasharsan xayollarimda
03:08
Maur
Тону пойми ты в моей груди
01:22
Nariana
А мы с тобой как лето
01:01
Suno
Faqirlarni kamsitgan boylar (ai)
04:41
Jam Vibes
Odam odamga ishonmay qo‘ydi
02:42
Sadraddin
Sen keşke kütip meni üyıñniñ aldında
00:32
Maur
Hola Valencia
00:58
Kamillakusova
Навстречу
01:49
Azat 13
Ай ай ай сердце горит
01:33
Kristonko
Не плачу
01:14
Abror Do'stov
Yomg'ir
01:00
Fanny Studio
Любят не за внешность
03:04
Гектор
Ты моя жизнь
02:47
MoonwalkersMusic
Ой, как больно
03:14
Гектор
Я вас люблю, мои ученики
03:57
MoonwalkersMusic
Добрый человек
02:52
D.Encore
Моментом
01:00
DM-STUDIO
Зашибись
00:36
Гектор
Нежный причал
03:03
RB Kuz Muz
Laua peal soolakilu
00:51
Nadezhdap
Улыбайся
00:49
Daricorn
Happy
01:00
BahaVibe
Анашым шалқып келсең алдымда ұзақ жүрсең жүрегім жыртылғайды
03:40
Gudvin
Звёздное небо
02:49
Гектор
Адио, Пьеро, адио
03:22
DJ PR
Куда ушла наша любовь
04:50
Неуловимый
Чёрный клуб
00:32
Гектор
Я не сломалась
03:08
Gudvin
Я устала, ангел мой
04:56
Лада Весна
Моя дочь
01:53
Ночной маршрут
Танцуй красавица своди меня с ума
01:27
BahaVibe
Забудь его
01:29
GAVRILINA
Очень нишево
01:15
Kraiven
Сияй моя девочка
01:39
Type Music
Ты душу вылила слезами
01:01
Ozodbek Do'stmurodov
Yo’q dema
03:34
Farrux Xamrayev
Sanam mani aldading
03:42
Серый и Душа
До края и дальше
01:27
SOUL 8
Антракта нет
03:26
Гектор
Любовь мертва
03:04
VSLVN AI Cover
Көк аспаным арманым
00:39
EdisonFit
Шаг назад
00:31
Гектор
Окно
03:02
BahaVibe
Ревнивая
03:48
Carvillo
Dowamy
02:12
Rusik
Где же ты
00:59
Михалыч
Женская логика
03:44
Гектор
Иду по лесу с адвокатом
02:30
Гектор
Соберу в ладошки
02:42
BahaVibe
Не вчера ли я молодость пропил
02:22
Михалыч
Надежда
03:03
MoonwalkersMusic
Добрым утром, красота
03:28
SERJJ
Amor Fati
01:00
Type Music
Ты недоступная как тысячи планет
01:01
Песня
Свела с ума красота криминальная
01:04
Bazm Jon
Seni kutdim necha yil senga bog'liq ushbu dil
04:05
Песня
Опозна красивая сердце украла
01:00
Гравитация
Мой серёга
02:40
Saidxon UZ
Nomozga vaqt topolmayabman
04:57
Chepikk
На часах два тридцать и все не спится
01:04
Suno
Ben varim
01:27
Ingvar
Дорога в пыли да ноги устали
01:18
ЖИ
Қалқатайым жаным
04:22
emriboi
Dedi bana sorun sensin dedim ona tamam
02:09
Gulbahor
Qarindoshlarim
02:30
Zora Lina
Не дзвони я на городі
01:10
Полина Гагарина & Сергей Лазарев
Хэппи Энд
01:03
KAMILL'FO
Навстречу
01:12
Наши Слёзы
А мы были живыми
03:46
VILANIKA
Ах, Луна
03:42
MoonwalkersMusic
Сияние игр
03:24
JZV
Улыбайтесь, Друзья
01:00
Imron
Qizim
03:28
Shahnoza Otaboyeva
Ana mana deysiz
03:40
Akimmmich
Ertegim
03:05
Rambl
Здесь так легко
01:34
MUXIBOSH
Long Way (Original Mix)
07:57
Sharygin
Губы алые
03:31
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