Araik - Вароны
|Ijrochi:
|Araik
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|149
|Hajmi:
|5.07 MB
|Davomiyligi:
|02:45
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-01-2026
Qo'shiq haqida
«Вароны» — Araik ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:45, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 149 marta tinglangan — bu Araikning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Araik ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Пантера», «Без тебя я пьян», «Не грусти».
Araik - Вароны qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.