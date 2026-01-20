Araik - Вароны

Araik — Вароны
Ijrochi: Araik
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 149
Hajmi: 5.07 MB
Davomiyligi: 02:45
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 20-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Вароны» — Araik ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:45, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 149 marta tinglangan — bu Araikning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Araik ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Пантера», «Без тебя я пьян», «Не грусти».

Araik - Вароны qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00