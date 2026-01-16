BLOK3 - Kusura Bakma
|Ijrochi:
|BLOK3
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 523
|Hajmi:
|5.32 MB
|Davomiyligi:
|02:53
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2026
Qo'shiq haqida
«Kusura Bakma» — BLOK3 ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 523 marta tinglangan — bu BLOK3ning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. BLOK3 ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «NAPIYOSUN MESELA», «NAPIYOSUN MESELA (COVER) Turkish Echoes», «Kayıp Kalp (Slowed + reverb)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
BLOK3 - Kusura Bakma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.