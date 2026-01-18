Shahzod Qarshiyev - Nima bo'layapti
|Ijrochi:
|Shahzod Qarshiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|118
|Hajmi:
|4.88 MB
|Davomiyligi:
|02:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2026
Qo'shiq haqida
«Nima bo'layapti » qo'shig'ini Shahzod Qarshiyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 118 marta tinglangan. Shahzod Qarshiyev ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yuragim yondi», «Musofir yigit», «U qanchalar Chiroyli edi».
Shahzod Qarshiyev - Nima bo'layapti qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.