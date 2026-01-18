Shahzod Qarshiyev - Nima bo'layapti

Shahzod Qarshiyev — Nima bo'layapti
Ijrochi: Shahzod Qarshiyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 118
Hajmi: 4.88 MB
Davomiyligi: 02:39
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Nima bo'layapti » qo'shig'ini Shahzod Qarshiyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 118 marta tinglangan. Shahzod Qarshiyev ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yuragim yondi», «Musofir yigit», «U qanchalar Chiroyli edi».

Shahzod Qarshiyev - Nima bo'layapti qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00