Февраль 2026
218 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Mansur Raximov
Mozzi
03:18
Zafar Ergashov
Sen o'zgasin, men o'zgasin qo'ynidamiz
03:16
Mansur Shox
Sevaman
03:21
Nensi Zair
Kapitan
03:04
G'ulomjon Mirdadoyev & Nargiza Yuldasheva
Ох ей дил
03:44
Vibentia
Night
01:48
Axrorbek Davronov
Otamni so’rama hayot
04:22
Ilmon & Dilobar
Uchrashamiz
04:57
Aziz Eraliyev
Qat-qat
03:32
Fazliddin Husanboyev
Yor dedim
03:08
Setora & DJ Baqaloq
Vafodoring (Remix)
04:12
qarz
yuksalish
02:33
Sayfiddin Mamatkarimov
Onajon
04:11
Shaxobiddin Tursunov
Ofatijon
02:25
Shahrizod
Maqsadi pullar
03:35
Davron Husanov
Omad
03:58
Shaxboz Xabiyev
Sevma-sevma
02:34
Aminzoda
Zor atma
03:25
Elyor To`ychiyev
Yoqmay qoldik shekilli
03:02
Chayxana Ansambli
Natasha
04:21
Muhammadaziz Ixtiyorov
Nafisam
04:02
Shaxzoda Mustafakulova
Dugonajon
03:36
Shohsanam
Buxorocha popuri
11:49
Eldorbek Xo'jayev
Jonim оnam
04:00
DJXAN
The Final Anthem
03:11
Vibentia
Don't Go
01:51
Mohichexra Jumanova & Gavhar Salimova
Xastasin
05:09
Shuxrat Muratov
Umr yo'ldoshim
03:16
Oybek Ziyayev
Sev-sev
03:00
Avazbek Alimov
Topilmas
03:46
Olimjon Roziqov
Sevgilim
03:18
Abdulhoshim Ismoilov
Hayrona
06:35
Ayubxon Usmonov
Asal
02:54
Po'latjon Xoldorov
Keyin kuyovlar
03:02
Shuhrat Shod
Qaniydi
03:01
Nora
Azamat beauty
02:57
John Nosirov
Ortingga qayt
03:30
Shahzod Safarov
Sho'rchida to'y
02:20
Nodirbek Qodirqulov
Ma'rifat bozori
03:13
Oybekshox
Ömrüm deme ona (full cover)
02:37
DJ Baqaloq & Samandar Hamroqulov
Sevgi fazosi (Remix)
04:19
Mustafo
Otam
03:02
Umida Burxonova
Ona qizim
05:00
Xondamir Boboyorov
Armonim
03:14
Nodirbek Toshmatov
Sochlaring ostida
03:44
Sherzod Jalolov
Mavjuda
04:08
Artur Rahmonov
Yondim yomon
04:04
FayZee
O'zini ehtiyot qil
02:34
Yahyobek G'aniyev
Armonim
03:47
Shuhratxon Muhammadxonov
Jonajon O'zbekiston
03:01
Diyora Jafari
Şengülüm nanay
03:15
Azizshox Abduvaliyev
Kelinchagim
03:11
Xayriddin Toshev
Ishqam
03:40
DJXAN
Laser Beams
04:12
Vibentia
Couldn't Forget
02:20
Mashhur Muhammad
Oy va quyosh
03:11
Araik
Пантера
04:09
Asal Usmanova
Dunyolar kerakmas
04:03
Ilyos Yunusiy
Jufti halolim
04:13
Ro'ziqul Ahmadqulov
Otajonim
03:05
Samar
Chiroyli
03:43
Zohid Mirzo
Kare qiz
02:21
Azizjon Rahmonov
Onamni yaxshi ko'raman
05:15
Elyorbek Raxmatov
Lyublyu
02:36
Xurshida Eshniyazova
Sansiz
03:44
Promus
Qadrdoni bo'l
01:56
Yer Osti Serial
Ömrüm Deme Ona (YerAltı Dizi Müziği)
02:40
Yangi trend
Ömrüm Deme Ona
02:40
Kvartet & DJ Baqaloq
Kvartachka (Remix)
04:37
G'anisher Abdullayev
Tavba qildim
03:28
Umid Shahobov
Esingdami
03:03
Abdulaziz Hamro
Or talashma
03:58
Komron Otajonov
Jamalak
03:26
Bobur Yusupov
Titratding
02:54
DJXAN
Crowd Control
02:04
Vibentia
In My Dreams
01:49
Asqar Umarxon
Omon-omon
02:58
Oybek Abdurahmonov
Quchog'ida
03:18
Aka-uka Farhodovlar
Odamlar
03:39
To'lqin Jabborov
Seni deydi
04:02
Dilfuza Ismoilova
Yuz yil
05:12
Mirzo Ali
Topilmas
02:24
Elbekjon Qodirqulov
Mazza-mazza
02:43
Shuxrat HaliLove
Kel endi
03:12
Asl Wayne & Firuzbek Karimov
Bir Umr
03:05
Dilnoz
Yolg'izim
03:56
Feruzbek Qurbanbayev
Baharim
02:51
Yulduz Usmonova & Malik
Pomada
03:36
Zarnigori Zebo
Sallabandon
05:01
Xusan Sultan
Ishq
03:30
Shahrom Shox
Kutolmadi maygacha
03:25
Baxtiyor Goziyev & Nodiraxon Subhonova
Majnun tol
03:43
Ziyovuddin Mullajonov
Onajon
04:40
Narzullo Norov
Mayli bor
03:30
Ozodbek Nazarbekov
Qizim (Shirin xotirasiga bag'ishlanadi)
03:52
Dilshodjon Yuldashev
Onam
03:35
Estrada shou guruhi
Shaxzodam
02:54
Otaw
Yo'llarim
03:47
Sardor (Brand Asia)
Baxtli bo'lamiz
03:16
Guli Happylife & Murod Yuldashev
Ciao Tutty
02:37
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2026
»
Февраль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00