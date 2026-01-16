Zarina - Qo'ydim (Jonim)
|Ijrochi:
|Zarina
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|978
|Hajmi:
|6.16 MB
|Davomiyligi:
|03:20
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2026
Qo'shiq haqida
«Qo'ydim (Jonim)» qo'shig'ini Zarina ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:20, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 978 marta tinglangan. Zarina ijrosida saytda jami 34 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Popuri», «Yog’ishla», «Bratlar». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Zarina - Qo'ydim (Jonim) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.