Yagzon - Ey Dilrabo
|Ijrochi:
|Yagzon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|540
|Hajmi:
|6.96 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-01-2026
Qo'shiq haqida
«Ey Dilrabo» qo'shig'ini Yagzon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 540 marta tinglangan. Yagzon ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Oldingidaymas», «Jonim Qara», «Ozgaribsan». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Yagzon - Ey Dilrabo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.