Miri Yusif - Ad Günü
|Ijrochi:
|Miri Yusif
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|95
|Hajmi:
|7.62 MB
|Davomiyligi:
|04:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2026
Qo'shiq haqida
Miri Yusifning «Ad Günü» qo'shig'i. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 95 marta tinglangan — bu Miri Yusifning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Miri Yusif ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Üzbəüz», «Hanı bəs?», «Min ildən bir».
Miri Yusif - Ad Günü qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.