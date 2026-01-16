Miri Yusif - Ad Günü

Miri Yusif — Ad Günü
Ijrochi: Miri Yusif
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 95
Hajmi: 7.62 MB
Davomiyligi: 04:08
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Miri Yusifning «Ad Günü» qo'shig'i. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 95 marta tinglangan — bu Miri Yusifning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Miri Yusif ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Üzbəüz», «Hanı bəs?», «Min ildən bir».

Miri Yusif - Ad Günü qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00