Ozoda Nursaidova - Lola
|Ijrochi:
|Ozoda Nursaidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 723
|Hajmi:
|6.29 MB
|Davomiyligi:
|03:25
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-01-2026
Qo'shiq haqida
«Lola» — Ozoda Nursaidova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 723 marta tinglangan. Ozoda Nursaidova ijrosida saytda jami 217 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Alamlar», «Jichcha yomonman», «Yomg’irlarda». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Ozoda Nursaidova - Lola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.