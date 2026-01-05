Ozoda Nursaidova - Lola

Ozoda Nursaidova — Lola
Ijrochi: Ozoda Nursaidova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 723
Hajmi: 6.29 MB
Davomiyligi: 03:25
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Lola» — Ozoda Nursaidova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 723 marta tinglangan. Ozoda Nursaidova ijrosida saytda jami 217 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Alamlar», «Jichcha yomonman», «Yomg’irlarda». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Ozoda Nursaidova - Lola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00