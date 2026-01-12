Tohir Mahkamov - Kulganimga ishonmang (New version)

Tohir Mahkamov — Kulganimga ishonmang (New version)
Ijrochi: Tohir Mahkamov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 531
Hajmi: 8.53 MB
Davomiyligi: 04:38
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Tohir Mahkamovning «Kulganimga ishonmang (New version)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:38, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 531 marta tinglangan. Tohir Mahkamov ijrosida saytda jami 53 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Zebojon», «Bir yiqildim», «Birinchi sevgim». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Tohir Mahkamov - Kulganimga ishonmang (New version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00