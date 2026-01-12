Tohir Mahkamov - Kulganimga ishonmang (New version)
|Ijrochi:
|Tohir Mahkamov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|531
|Hajmi:
|8.53 MB
|Davomiyligi:
|04:38
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-01-2026
Qo'shiq haqida
Tohir Mahkamovning «Kulganimga ishonmang (New version)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:38, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 531 marta tinglangan. Tohir Mahkamov ijrosida saytda jami 53 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Zebojon», «Bir yiqildim», «Birinchi sevgim». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Tohir Mahkamov - Kulganimga ishonmang (New version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.