ABBBOSE, Sardor Sulaymonov - Baribir

ABBBOSE, Sardor Sulaymonov — Baribir
Ijrochilar: ABBBOSE, Sardor Sulaymonov
Janrlar: Rep, Pop musiqa
Yuklab olindi: 97
Hajmi: 6.2 MB
Davomiyligi: 03:22
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Baribir» — ABBBOSE va Sardor Sulaymonov ijrosidagi qo'shiq. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 97 marta tinglangan. ABBBOSE ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ok», «Whala Ila», «Taxi yo 2».

ABBBOSE, Sardor Sulaymonov - Baribir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Rep» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00