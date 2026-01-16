ABBBOSE, Sardor Sulaymonov - Baribir
|Ijrochilar:
|ABBBOSE, Sardor Sulaymonov
|Janrlar:
|Rep, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|97
|Hajmi:
|6.2 MB
|Davomiyligi:
|03:22
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2026
Qo'shiq haqida
«Baribir» — ABBBOSE va Sardor Sulaymonov ijrosidagi qo'shiq. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 97 marta tinglangan. ABBBOSE ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ok», «Whala Ila», «Taxi yo 2».
ABBBOSE, Sardor Sulaymonov - Baribir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.